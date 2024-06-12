12.06.2024 12:05 Віталій Хінєвіч

У Харківській області ліквідують три лісові пожежі

Загальна площа займання становить 280 гектарів, на місці пожеж загалом працює 108 осіб

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.

Зокрема, на території Ізюмського лісництва горить лісова підстилка на площі близько 270 га.

У Піщанському лісництві локалізовано пожежу лісової підстилки на площі 5 га. Триває ліквідація.

На території Старосалтівського лісництва локалізовано пожежу на площі 5 га. Гасіння продовжується.

На місці пожеж загалом працює 108 осіб та 33 одиниці техніки від ДСНС та лісництва.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що пожежну частину на Харківщині, відновлену після деокупації села, зруйнував ворожий обстріл.