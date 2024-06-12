12.06.2024 11:52 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 червня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 12

Богодухів – 11

Коломак – 9

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 13

Куп’янськ – 12

Красноград – 11

Лозова – 12

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 11 червня 2024 року.