12.06.2024 12:35 Віталій Хінєвіч
Під час пробіжки бачила підозрілого чоловіка: у Харкові жінка допомогла викрити «закладника»
11 червня до інспекторів звернулась небайдужа громадянка. Вона розповіла, що під час пробіжки бачила підозрілого чоловіка.
На проспекті Гагаріна, поблизу паркової зони, він щось розкладав в землю та робив знімки на мобільний телефон.
Обстежуючи прилеглу територію, патрульні виявили схожого за описом громадянина. Побачивши поліцейських, чоловік різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Інспектори звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.
Чоловік розповів, що має з собою 52 згортки з речовиною синтетичного походження, яку він мав розповсюдити через так звані "закладки". В телефоні він мав численну кількість фото з місцями, де, ймовірно, він раніше залишив такі згортки. Також громадянин зізнався, вже встиг зробити 148 так званих "закладок".
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.
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