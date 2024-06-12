12.06.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

Під час пробіжки бачила підозрілого чоловіка: у Харкові жінка допомогла викрити «закладника»

11 червня до інспекторів звернулась небайдужа громадянка. Вона розповіла, що під час пробіжки бачила підозрілого чоловіка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

На проспекті Гагаріна, поблизу паркової зони, він щось розкладав в землю та робив знімки на мобільний телефон.

Обстежуючи прилеглу територію, патрульні виявили схожого за описом громадянина. Побачивши поліцейських, чоловік різко змінив напрямок руху та всіляко намагався піти з їхнього поля зору. Інспектори звернулись до нього для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Чоловік розповів, що має з собою 52 згортки з речовиною синтетичного походження, яку він мав розповсюдити через так звані "закладки". В телефоні він мав численну кількість фото з місцями, де, ймовірно, він раніше залишив такі згортки. Також громадянин зізнався, вже встиг зробити 148 так званих "закладок".

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали агентку рф , яка коригувала ворожі обстріли по місту.