12.06.2024 13:00 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів (фото)

У Харкові відновлюють житловий фонд, пошкоджений внаслідок бойових дій. Зокрема, роботи тривають у будинку на вулиці Наталії Ужвій.



На Північній Салтівці відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів (фото)



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, внаслідок численних влучань там були пошкоджені покрівля, тримальні конструкції, вибиті всі вікна. Також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни з обладнанням і технічне приміщення.

Зараз будівельники розбирають пошкоджені конструкції. Демонтаж планують закінчити до кінця червня. Після цього фахівці відновлять покрівлю, стіни, внутрішні та зовнішні перекриття, встановлять нові вікна в квартирах та місцях загального користування, а також нові ліфти з усім обладнанням.

«Крім того, плануємо провести роботи з утеплення фасаду - важливе рішення з точки зору енергозбереження, захисту від вологості, звукоізоляції та вогнезахисту», - розповів директор департаменту Костянтин Лиска.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram