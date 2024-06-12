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12.06.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів (фото)

У Харкові відновлюють житловий фонд, пошкоджений внаслідок бойових дій. Зокрема, роботи тривають у будинку на вулиці Наталії Ужвій.


На Північній Салтівці відновлюють будинок, який постраждав від ворожих обстрілів (фото)
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, внаслідок численних влучань там були пошкоджені покрівля, тримальні конструкції, вибиті всі вікна. Також під час пожежі були знищені внутрішні комунікації (тепло-, водо- та електропостачання), ліфтові кабіни з обладнанням і технічне приміщення. 
 
Зараз будівельники розбирають пошкоджені конструкції. Демонтаж планують закінчити до кінця червня. Після цього фахівці відновлять покрівлю, стіни, внутрішні та зовнішні перекриття, встановлять нові вікна в квартирах та місцях загального користування, а також нові ліфти з усім обладнанням. 
 
«Крім того, плануємо провести роботи з утеплення фасаду - важливе рішення з точки зору енергозбереження, захисту від вологості, звукоізоляції та вогнезахисту», - розповів директор департаменту Костянтин Лиска.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах.
 
Тэги:  жкг, харків
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