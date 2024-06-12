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12.06.2024  13:17   Рита Парфенова

Вирубував ліс для окупантів: суд виніс вирок колаборанту з Харківщини

Службовця лісництва з Куп'янська засудили до 5 років ув'язнення за колабораціонізм під час окупації міста.

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації Куп'янська обвинувачений добровільно співпрацював з росіянами. До повномасштабного вторгнення він працював майстром лісу в Куп'янському лісництві ДП «Куп'янське лісове господарство». Під час окупації він продовжував працювати лісничим, обіймаючи посаду "мастера леса" в незаконно створеному лісництві.

З травня 2022 року до деокупації він виконував свої обов'язки, вирубуючи ліс для російських військових. За це він отримав понад 70 тисяч рублів.

Тривалий час обвинувачений намагався приховатися в Куп'янську, прикидаючись "поза політикою", і періодично жив у родичів. 31 січня 2024 року правоохоронці затримали його в місті.

До винесення вироку обвинувачений перебував під вартою. У суді він визнав свою вину та розкаявся. Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) і призначив 5 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 10 років та конфіскацією майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення суду.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.

 

Тэги:  колаборант, харків
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