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12.06.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові на флагштоку замінили державний прапор

Через погіршення погодних умов співробітники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Згідно з прогнозом Харківського регіонального центру гідрометеорології, сьогодні в місті очікується гроза, град та шквал до 15-20 м/с.
 
Також синоптики прогнозують 12 червня грозу, місцями град та шквали.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули складні аварійні ситуації на водопровідних мережах.
 
Тэги:  харків, прапор
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