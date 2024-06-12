У Харкові збили пішохода

Поліція Харкова з'ясовує обставини аварії, в результаті якої постраждав пішохід.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, увечері 10 червня на проспекті Байрона автомобіль «Ford Focus» наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці без світловідбиваючих елементів.
71-річного постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні, а слідчі відкрили кримінальне провадження.
Загалом за минулу добу на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 15 осіб отримали травми.
Також поліція викрила 8 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби харківські поліцейські отримали понад 1320 звернень від громадян.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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