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12.06.2024  13:47   Рита Парфенова

У Харкові збили пішохода

Поліція Харкова з'ясовує обставини аварії, в результаті якої постраждав пішохід.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, увечері 10 червня на проспекті Байрона автомобіль «Ford Focus» наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці без світловідбиваючих елементів.

71-річного постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні, а слідчі відкрили кримінальне провадження.

Загалом за минулу добу на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 15 осіб отримали травми.

Також поліція викрила 8 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби харківські поліцейські отримали понад 1320 звернень від громадян.
 

Тэги:  дтп, харків
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