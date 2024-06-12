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12.06.2024  09:25   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом останньої доби оператори спецлінії «102» прийняли понад 1320 звернень від мешканців Харківщини.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці оперативно опрацювали всі повідомлення, більшість з яких стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконного обігу наркотичних речовин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів для перевірки доставлено 5 осіб.

На блокпостах Харківської області для запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти, правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.

Тэги:  поліція, харків
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