Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, правоохоронці оперативно опрацювали всі повідомлення, більшість з яких стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства, хуліганства та незаконного обігу наркотичних речовин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів для перевірки доставлено 5 осіб.

На блокпостах Харківської області для запобігання потраплянню нелегальної зброї та наркотичних речовин у населені пункти, правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.