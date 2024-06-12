12.06.2024 08:51 Рита Парфенова

Захист неба над Харковом та підготовка до опалювального сезону: підсумки першого дня конференції в Берліні

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки першого дня конференції «Ukraine Recovery Conference» у Берліні



Фото: ХМР

Під час ефіру національного телемарафону, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про результати першого дня конференції «Ukraine Recovery Conference», що проходить у Берліні, повідомляє РЕДПОСТ

За словами мера, значну увагу було приділено питанню захисту неба.

"Ми активно працюємо разом з нашими міжнародними партнерами над отриманням найсучасніших систем ППО для захисту неба над містом. Для нас це головне завдання," - підкреслив Ігор Терехов.

Також міський голова повідомив про підписання кількох важливих угод для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, було досягнуто домовленості про передачу Харкову когенераційних установок від урядів Німеччини та Чехії.

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"Сьогодні на конференції URC 24 наше місто отримало значну фінансову підтримку для придбання когенераційних установок. Світовий банк виділив грант у розмірі 47 млн євро, а Європейський банк реконструкції та розвитку - кредит у 25 млн євро для забезпечення енергостійкості Харкова.

Реалізація усіх міжнародних проєктів, розпочатих у місті до чи під час війни, продовжується. Це і будівництво метро, ​​і закупівля нового громадського транспорту, і розробка Генплану, який фактично визначить шлях розвитку Харкова на наступне століття," - повідомив Ігор Терехов.