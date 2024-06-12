Захист неба над Харковом та підготовка до опалювального сезону: підсумки першого дня конференції в Берліні

Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки першого дня конференції «Ukraine Recovery Conference» у Берліні
Під час ефіру національного телемарафону, Харківський міський голова Ігор Терехов розповів про результати першого дня конференції «Ukraine Recovery Conference», що проходить у Берліні, повідомляє РЕДПОСТ
За словами мера, значну увагу було приділено питанню захисту неба.
"Ми активно працюємо разом з нашими міжнародними партнерами над отриманням найсучасніших систем ППО для захисту неба над містом. Для нас це головне завдання," - підкреслив Ігор Терехов.
Також міський голова повідомив про підписання кількох важливих угод для підготовки до опалювального сезону. Зокрема, було досягнуто домовленості про передачу Харкову когенераційних установок від урядів Німеччини та Чехії.
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Інтуїція та творчий потенціал досягнуть свого піку. День передбачає пасивність, але за правильної волі можна досягти високих результатів.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Увечері - дрібний дощ.
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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