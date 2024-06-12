12.06.2024 08:26 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 12 червня

Останні 24 години військові рф ракетами, ФАБвми, з артилерії та мінометів продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові райони Харківщини.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка. Зафіксовані руйнування: с. Козача Лопань: 12 червня близько 01:00 сталося 8 влучань ворожих боєприпасів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку на площі 90 м². Пошкоджено приватні домоволодіння;

12 червня близько 01:00 сталося 8 влучань ворожих боєприпасів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку на площі 90 м². Пошкоджено приватні домоволодіння; с. Канцедалівка: 11 червня військові рф завдали авіаударів ракетою Х-38 та чотирма КАБ-250. Без потерпілих;

11 червня військові рф завдали авіаударів ракетою Х-38 та чотирма КАБ-250. Без потерпілих; с. Вільхуватка: 11 червня близько 16:00 внаслідок влучання ворожого FPV-дрону на відкритій ділянці загорівся сухостій;

11 червня близько 16:00 внаслідок влучання ворожого FPV-дрону на відкритій ділянці загорівся сухостій; с. Куп’янськ-Вузловий: 11 червня о 07:00 під час ракетного обстрілу Х-38 пошкоджено інфраструктурний об’єкт;

11 червня о 07:00 під час ракетного обстрілу Х-38 пошкоджено інфраструктурний об’єкт; с. Кутьківка: 11 червня о 08:30 під час артилерійського обстрілу з РСЗВ «Град» травмовано цивільну жінку. Пошкоджено приватне домоволодіння.

11 червня о 08:30 під час артилерійського обстрілу з РСЗВ «Град» травмовано цивільну жінку. Пошкоджено приватне домоволодіння. с. Веселе: 11 червня об 11:00 військові РФ завдали авіаударів ФАБ;

11 червня об 11:00 військові РФ завдали авіаударів ФАБ; с. Піщане: 11 червня близько 18:50 зафіксовано влучання ворожих боєприпасів на території садових товариств. В одному з дачних будинків виникла пожежа на площі 50 м². Пошкоджено будинки та господарчі споруди;

11 червня близько 18:50 зафіксовано влучання ворожих боєприпасів на території садових товариств. В одному з дачних будинків виникла пожежа на площі 50 м². Пошкоджено будинки та господарчі споруди; с. Бугаївка: 11 червня о 05:00 внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні. За межами населеного пункту загорівся сухостій на площі 5 га;

11 червня о 05:00 внаслідок обстрілу виникла пожежа в приватному домоволодінні. За межами населеного пункту загорівся сухостій на площі 5 га; с. Металівка: 11 червня близько 16:40 внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. За межами населеного пункту загорілася суха трава та лісова підстилка на площі 300 м²;

11 червня близько 16:40 внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки. За межами населеного пункту загорілася суха трава та лісова підстилка на площі 300 м²; м. Вовчанськ: 11 червня близько 19:00 внаслідок атаки FPV-дроном цивільний чоловік отримав тілесні ушкодження. Пошкоджено приватний автомобіль.

На місцях влучань ворожих снарядів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. За добу слідчі здійснили два огляди місць подій, задокументували чергові злочини російських військових та відкрили 14 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулї доби рятувальники ДСНС 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.