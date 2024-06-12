Рятувальники Харківщини гасять лісові пожежі та ліквідують наслідки обстрілів

Протягом минулї доби рятувальники 26 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, за добу ворожі війська спричинили 6 пожеж у Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах області. У 4-х випадках ворог поцілив по лісовим масивам та відкритому просторі, де горіла хвойна підстилка та суха трава на загальній площі понад 8 га. Ще 2 пожежі виникли після влучання ворожих снарядів у приватні оселі:
В обох випадках обійшлось без жертв та постраждалих.
Лісові пожежі: Загалом на території Харківської області триває гасіння 4 лісових пожеж на загальній площі понад 280 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств 3 з них локалізовані.
Діяльність рятувальників: Протягом доби з 11 по 12 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Всього за цей період здійснено 37 оперативних виїздів:
Знешкодження вибухонебезпечних предметів: Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Евакуація населення: Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжують евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працюють психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11790 осіб, з них 912 дітей та 278 маломобільних осіб.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через ворожий обстріл загинула людина, ще двоє отримали поранення.
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