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11.06.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через ворожий обстріл загинула людина, ще двоє отримали поранення

11 червня орієнтовно о 8:20 війська рф обстріляли село Кутьківка Купʼянського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Через обстріл отримала поранення 56-річна жінка. Зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
 
Також сьогодні вночі ворог завдав ракетний удар по Новопокровській ТГ Чугуївського району. Загинув 39-річний чоловік, ще один 31-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Попередньо, зс рф вдарили ракетою «Іскандер».
 
 
За процесуального керівництва Купʼянської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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