11.06.2024 12:38 Рита Парфенова

Суд Харкова судитиме сільского голову, який працював на окупантів

На Харківщині завершено спецрозслідування стосовно колишнього сільського голови, який співпрацював з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Колишній сільський голова очолював органи місцевого самоврядування з 2020 року і вирішив працювати на ворога під час окупації Куп'янщини, ставши "и. о. начальника Кондрашевського територіального відділу Временної громадської адміністрації Куп'янського району Харківської області" влітку 2022 року.

Він керував діяльністю відділу, підписував документи, приймав заяви від місцевих мешканців щодо отримання грошових виплат від росії та здійснював найм та звільнення працівників. Після деокупації він втік на непідконтрольні території.

За фактом колабораційної діяльності Кіндрашівського сільського голови, Куп'янська окружна прокуратура Харківської області підготувала та направила до суду обвинувальний акт згідно зі статтею 111-1 КК України.

Його судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова. Загалом, обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники Служби безпеки викрили колаборантку , яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією.