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11.06.2024  13:00   Віталій Хінєвіч

Працюють у надскладних умовах: сапери показали, як знищують ворожі вибухонебезпечні предмети

Сапери зведеного загону ДСНС України день за днем наполегливо працюють, очищуючи Балаклійщину від російських вибухівок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Напередодні вони працювали у лісовому масиві, що межує з містом Балаклія. Там були позиції окупаційних військ. Окупанти дуже постарались замінувати все довкола забороненими протипіхотними мінами. Вони самі по собі неймовірно небезпечні. А зараз ще й приховані густою рослинністю.
 
 
«Розмінування в умовах густої рослинності — складний і небезпечний процес. Він вимагає великої обережності, пильності, спеціалізованого обладнання та навичок. За відсутності можливості використання машин розмінування в лісовому масиві, сапери можуть покластися лише на свій зір, досвід та металошукачі.
 
 
Обережно, крок за кроком, вони сканують порослу місцевість, виявляючи та знешкоджуючи ворожі міни»,- йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через ворожий обстріл загинула людина, ще двоє отримали поранення.
 
Тэги:  міни, харків
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