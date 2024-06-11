11.06.2024 13:06 Рита Парфенова

У Харкові та області очікуються грози

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов 12 червня.

Жителів Харкова та області попереджають про грози, передає РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Удень 12 червня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

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Загалом протягом доби 12 червня очікуються короткочасні дощі. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря:

вночі: 18-20°C.

вдень: 28-30°C.