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11.06.2024  13:06   Рита Парфенова

У Харкові та області очікуються грози

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов 12 червня.

гроза

Жителів Харкова та області попереджають про грози, передає РЕДПОСТ  з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

«Удень 12 червня по області та місту очікуються грози», – йдеться у повідомленні.

Ступінь цієї небезпеки оцінюється як перший рівень (жовтий).

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Загалом протягом доби 12 червня очікуються короткочасні дощі. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря:

  • вночі: 18-20°C.
  • вдень: 28-30°C.
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 11 червня.
Тэги:  гроза, негода, погода, харків
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