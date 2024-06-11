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11.06.2024  13:35   Віталій Хінєвіч

У Харківській області внесені зміни до графіку руху приміських поїздів

Після виконання інфраструктурних робіт з 11 червня 2024 року приміський потяг № 6601сполученням Занки– Осинове встановлений у сполученні Чугуїв – Осинове, передає РЕДПОСТ .

 
Вирушатиме зі станції Чугуїв о 05.42 та прибуватиме до з.п. Осинове о 07.52.
 
 Приміський поїзд № 6608 сполученням Осинове– Харків-Пасажирський вирушатиме із з.п. Осинове о 12.22 та прибуватиме до Харкова о 16.16. На маршруті використовуються рейкові автобуси.
 
З детальним розкладом руху приміських поїздів можна ознайомитисяна сайті регіональної філії «Південна залізниця» за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Укрзалізниці повідомили про зміни руху поїздів, що відправляються з Харкова.
 
Тэги:  поїзд, укрзалізниця, харків
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