11.06.2024 13:48

Харківський автогонщик виборов срібло чемпіонату України

Харківський гонщик Олександр Дерюга здобув 2-е місце на другому етапі чемпіонату України з автомобільного спорту картинг.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, змагання проходили в Полтаві 8 та 9 червня.

Харківщину на змаганнях представляв спортивно-технічний клуб "Лідер". Олександр Дерюга змагався у найшвидшому класі KZ-2 і, за підсумками всіх заїздів, посів 2-е місце, поступившись першим місцем киянину Дмитру Муравшику.

Двоє інших представників клубу "Лідер" – Андрій Одиниця та Михайло Січкар – зайняли четверте та п'яте місця відповідно у цьому ж класі.

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