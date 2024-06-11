Харківський автогонщик виборов срібло чемпіонату України

Харківський гонщик Олександр Дерюга здобув 2-е місце на другому етапі чемпіонату України з автомобільного спорту картинг.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Kharkiv Sport City, змагання проходили в Полтаві 8 та 9 червня.
Харківщину на змаганнях представляв спортивно-технічний клуб "Лідер". Олександр Дерюга змагався у найшвидшому класі KZ-2 і, за підсумками всіх заїздів, посів 2-е місце, поступившись першим місцем киянину Дмитру Муравшику.
Двоє інших представників клубу "Лідер" – Андрій Одиниця та Михайло Січкар – зайняли четверте та п'яте місця відповідно у цьому ж класі.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські велосипедисти потужно виступили на ЧУ з велоспорту на треку.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки не дають спокійно всидіти на місці. День хороший для спілкування та пізнання нового, але рутинні заняття можуть даватися важко. Уникайте суперечок, але романтичне побачення може бути незабутнім.
Попри хмарний ранок і похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Опадів не очікується.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: