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11.06.2024  14:20   Віталій Хінєвіч

В Україні створять реєстр земель, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами

Це буде перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.
 
Адмініструватиме сайт Державна служба з надзвичайних ситуацій, а технічну підтримку надаватиме Центр гуманітарного розмінування. Реєстр запрацює після введення його в експлуатацію ДСНС.
Зазначається, що запуск реєстру автоматизує і прискорить низку процесів щодо моніторингу і планування робіт із розмінування.
 
Інформація до реєстру надходитиме від Центру гуманітарного розмінування, держорганів і місцевої влади. Також до реєстру можна буде вносити інформацію про результати обстежень, зокрема за допомогою засобів сканування, супутникових знімків тощо.
 
Вся територія, що зазнала впливу бойових дій, буде включена до реєстру. Обстежена територія, на якій не виявлено чи знешкоджено вибухонебезпечні предмети, виключатиметься з реєстру.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що сапери показали, як знищують ворожі вибухонебезпечні предмети.
 
Тэги:  реєстр
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