    
Главная Новини Харкова Медицина В Україні оновили Реєстр лікарських препаратів, які підлягають реімбурсації
28.02.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

В Україні оновили Реєстр лікарських препаратів, які підлягають реімбурсації

21 лютого 2023 року Міністерство здоров'я України представило новий Реєстр препаратів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.
 
Новий Реєстр набув чинності 27 лютого 2023 року, він містить 486 позицій та складається з наступних переліків:
 
лікарських засобів, що застосовуються при:
  • серцево-судинних захворюваннях;
  • цукровому діабеті;
  • нецукровому діабеті;
  • хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів;
  • розладах психіки та поведінки, епілепсії;
  • хворобі Паркінсона;
  • потребі в імуносупресії;
  • препаратів інсуліну;
  • комбінованих лікарських засобів, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів.
 
Рецепти за програмою реімбурсації, вписуються лікарями за міжнародною непатентованою назвою, із зазначенням форми випуску та курсу лікування, а пацієнти в аптечних закладах обирають ті торгові найменування які їм потрібно.
 
Програма реімбурсації завжди передбачає, як мінімум одну торгову назву безоплатно для відповідного Міжнародої непатентової назви.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, які обстеження та коли потрібно проходити, щоб уникнути розвитку онкології.
 

Источник:   Національна служба здоров'я України
 Тэги:  медицина, реєстр, ліки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.02 Медицина Який рівень захворюваності на вірусні інфекції в Харківській області, розповіли фахівці 24.02 Медицина Харківські медики розповіли про порятунок маленьких пацієнтів під час повномасштабної війни росії проти України 23.02 Надзвичайні події За рік окупанти в Україні пошкодили понад тисячу об'єктів медзакладів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 