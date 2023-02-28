28.02.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

В Україні оновили Реєстр лікарських препаратів, які підлягають реімбурсації

21 лютого 2023 року Міністерство здоров'я України представило новий Реєстр препаратів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національну службу здоров'я України.

Новий Реєстр набув чинності 27 лютого 2023 року, він містить 486 позицій та складається з наступних переліків:

лікарських засобів, що застосовуються при:

серцево-судинних захворюваннях;

цукровому діабеті;

нецукровому діабеті;

хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів;

розладах психіки та поведінки, епілепсії;

хворобі Паркінсона;

потребі в імуносупресії;

препаратів інсуліну;

комбінованих лікарських засобів, що застосовуються при хронічних хворобах нижніх дихальних шляхів.

Рецепти за програмою реімбурсації, вписуються лікарями за міжнародною непатентованою назвою, із зазначенням форми випуску та курсу лікування, а пацієнти в аптечних закладах обирають ті торгові найменування які їм потрібно.

Програма реімбурсації завжди передбачає, як мінімум одну торгову назву безоплатно для відповідного Міжнародої непатентової назви.



