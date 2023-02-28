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28.02.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Через обстріли в прифронтових районах Харківщини сталося знеструмлення

На всіх енергооб’єктах, які раніше зазнали пошкоджень від ракетних та дронових атак росіян, тривають ремонти для відновлення їх функціоналу та підвищення надійності передачі електроенергії.

Світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
У компанії зазначили, що складною залишається ситуація у прифронтових областях. У Харківській області внаслідок обстрілів є пошкодження мереж обленерго та знеструмлення населених пунктів. Тривають ремонтні роботи.
 
Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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