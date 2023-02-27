27.02.2023 13:01 Рита Парфенова

Комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» я аварійники усунули 11 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал», ремонтники щодня оперативно ліквідують аварії та проводять необхідну профілактика. Роботи виконуються досвідченими майстрами, забезпеченими всім необхідним для якісного виконання відновлювальних заходів. Усе це у комплексі дозволяє утримувати ситуацію з подачею води під контролем.

Загалом за минулий тиждень аварійники усунули 47 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 67 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 14 водорозбірних колонок.



Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Мешканців просять для економії часу ремонтних бригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова оперативно ліквідували аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 200 мм на вулиці Кооперативній та відремонтували введення до будинку на проспекті Гагаріна.



