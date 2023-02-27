Комунальники Харкова оперативно усувають аварії на водогонах

У минулі вихідні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» я аварійники усунули 11 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів.
Загалом за минулий тиждень аварійники усунули 47 аварійних ситуацій на водоводах, упорядкували 67 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 14 водорозбірних колонок.
Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Мешканців просять для економії часу ремонтних бригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
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