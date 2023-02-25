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25.02.2023  12:30   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварію на магістралі

Для проведення ремонтних робіт довелося тимчасово відключити водопостачання.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» оперативно ліквідували аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 200 мм на вулиці Кооперативній та відремонтували введення до будинку на проспекті Гагаріна.
 
«На час усунення пошкодження магістралі на вулиці Кооперативній довелося тимчасово відключити водопостачання. Тому діяли оперативно та злагоджено. Після виявлення причини аварійної ситуації, маючи необхідну спецтехніку та матеріали, негайно розпочали ремонт. Закінчивши відновлювальні роботи на магістралі, привели територію до ладу», - повідомив майстер районної служби Ігор Лісконог.
 
Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 пошкоджень на ділянках трубопроводів та упорядкували 9 оглядових колодязів.
 
Сьогодні, 25 лютого, ремонтні бригади розпочали ліквідацію 9 пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова усувають 14 аварій на водогонах.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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