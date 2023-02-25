    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харківській області побив ніжкою від стільця людину
25.02.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області побив ніжкою від стільця людину

Торік у листопаді до лікарні у місті Лозова доправили 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

У Харківській області чоловік забив до смерті людину
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Близько місяця пацієнт проходив лікування в лікарні, однак у грудні минулого року помер і був похований.
 
При цьому співробітники медичного закладу, всупереч встановленому порядку, не повідомили про факт смерті чоловіка органи та підрозділи Національної поліції. Згідно лікарського свідоцтва, причиною смерті чоловіка стали порушення кровообігу в мозку.
 
Однак наявність численних тілесних ушкоджень, з якими його було доставлено до лікарні, дали підстави вважати, що смерть могла настати від отриманих тілесних ушкоджень. За клопотанням прокурорів було проведено ексгумацію трупа.
 
Правоохоронці встановили, що потерпілий перебував у компанії разом із своїм знайомим. Було організовано застілля, під час якого виникла сварка. Один із гостей, раніше неодноразово засуджений 30-річний чоловік, ударив потерпілого в голову, від чого він впав на підлогу. Зловмисник викрутив ніжку кухонного стільця і завдав їй не менше 7 ударів по тулубу та голові потерпілого.
 
Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Крім того, наразі проводиться досудове розслідування за фактом службової недбалості співробітників медичного закладу (ч. 2 ст. 367 КК України).
 
Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік та жінка у Харкові об’єдналися, щоб допомогати ворогу.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.02 Надзвичайні події Мешканець Куп'янського району зберігав боєприпаси 23.02 Надзвичайні події На Харківщині чоловік звернувся за допомогу до «кримінального авторитета» для «вирішення» питань 22.02 Надзвичайні події На Харківщині чоловік забив металевим совком людину
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 