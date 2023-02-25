25.02.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області побив ніжкою від стільця людину

Торік у листопаді до лікарні у місті Лозова доправили 46-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько місяця пацієнт проходив лікування в лікарні, однак у грудні минулого року помер і був похований.

При цьому співробітники медичного закладу, всупереч встановленому порядку, не повідомили про факт смерті чоловіка органи та підрозділи Національної поліції. Згідно лікарського свідоцтва, причиною смерті чоловіка стали порушення кровообігу в мозку.

Однак наявність численних тілесних ушкоджень, з якими його було доставлено до лікарні, дали підстави вважати, що смерть могла настати від отриманих тілесних ушкоджень. За клопотанням прокурорів було проведено ексгумацію трупа.

Правоохоронці встановили, що потерпілий перебував у компанії разом із своїм знайомим. Було організовано застілля, під час якого виникла сварка. Один із гостей, раніше неодноразово засуджений 30-річний чоловік, ударив потерпілого в голову, від чого він впав на підлогу. Зловмисник викрутив ніжку кухонного стільця і завдав їй не менше 7 ударів по тулубу та голові потерпілого.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, наразі проводиться досудове розслідування за фактом службової недбалості співробітників медичного закладу (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

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