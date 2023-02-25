25.02.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 36 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 744 осіб. Одужало 309 142 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 290 осіб.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 лютого.



