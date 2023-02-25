Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 36 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 41 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 744 осіб. Одужало 309 142 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 290 осіб.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 лютого.
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Найкраще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Втім, у будь-якому випадку, розраховувати варто насамперед на себе, а не на інших.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.
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