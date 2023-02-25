Рівень радіації у Харкові та області на 25 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 25 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,10 – 0,16 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,16 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 24 лютого.
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Найкраще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Втім, у будь-якому випадку, розраховувати варто насамперед на себе, а не на інших.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дрібний сніг вранці змінить дрібний дощ зі снігом. У середині дня - без опадів, а ввечері очікується дрібний дощ.
25 лютого кожного року Україна відзначає День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил.
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