25.02.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

Британський актор проведе лекцію для студентів харківського університету

Актор Гʼю Бонневілль хоче поспілкуватися зі студентами вищого навчального закладу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook Karazin Kharkiv National University.

Британський актор Гʼю Бонневілль, відомий за своєю роллю Роберта Кроулі у серіалі «Абатство Даунтон», хоче зустрітися зі студентством Каразінського університету.

«Після початку війни Гʼю Бонневілль взяв участь у міжнародному проєкті Українського Інституту «Листівки з України». Він озвучив історію зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами Харкова»,- йдеться у повідомленні.

До лекції актора приєднається і його друг Герб Хольц, юрист із США, який має безпосередній досвід того, що відбувається в Україні. У квітні він привіз дві машини швидкої допомоги з двома тоннами медичного приладдя з Великої Британії в Україну.

Реєстрація для участі у зустрічі доступна за посиланням , початок заходу о 15.00 28 лютого.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з нагоди 218-річчя харківського університету випустили пам'ятні марки.



