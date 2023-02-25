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25.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

Британський актор проведе лекцію для студентів харківського університету

Актор Гʼю Бонневілль хоче поспілкуватися зі студентами вищого навчального закладу.

Актор Гʼю Бонневілль хоче поспілкуватися зі студентами вищого навчального закладу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку в Facebook Karazin Kharkiv National University.
 
Британський актор Гʼю Бонневілль, відомий за своєю роллю Роберта Кроулі у серіалі «Абатство Даунтон», хоче зустрітися зі студентством Каразінського університету.
 
«Після початку війни Гʼю Бонневілль взяв участь у міжнародному проєкті Українського Інституту «Листівки з України». Він озвучив історію зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами Харкова»,- йдеться у повідомленні.
 
До лекції актора приєднається і його друг Герб Хольц, юрист із США, який має безпосередній досвід того, що відбувається в Україні. У квітні він привіз дві машини швидкої допомоги з двома тоннами медичного приладдя з Великої Британії в Україну.
 
Реєстрація для участі у зустрічі доступна за посиланням, початок заходу о 15.00 28 лютого.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що з нагоди 218-річчя харківського університету випустили пам'ятні марки.
 

Источник:   Karazin Kharkiv National University
 Тэги:  освіта, харків
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