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25.02.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харківському метрополітені тимчасово призупинено роботу однієї з гілок

Зупинка роботи однієї з гілок метро пов'язана із технічними причинами.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що з технічних причин тимчасово призупинено рух поїздів Холодногірською лінією Харківського метрополітену.
 
«Просимо вас віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності!»,- звернулися у метрополітені до пасажирів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Північній Салтівці у Харкові почали курсувати трамваї (фото).
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, метро
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