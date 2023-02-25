25.02.2023 14:43 Євген Клочко

Щоб союз був міцним: яка різниця у віці між чоловіком та жінкою вважається ідеальною

Створюючи сім'ю, кожна пара сподівається, що їхній союз виявиться щасливим та міцним. Але так буває далеко не завжди та не у всіх. Причин для розлучення може бути скільки завгодно, але сьогодні ми поговоримо про різницю у віці як один з факторів, що впливають на незадоволеність відносинами.

Яка різниця у віці між партнерами вважається ідеальною та збільшує шанси на щасливе спільне життя?

Яка різниця у віці між чоловіком та жінкою вважається ідеальною

Дослідження, результати якого опубліковані в журналі Journal of Population Economics, підтверджує, що існує ідеальна формула міцного союзу чоловіка та жінки.

Згідно з наведеною статистикою, пари, в яких віковий розрив був більше 10 років, розлучалися набагато частіше, ніж ті, у кого він був меншим. І жінки, і чоловіки виявлялися задоволені своїм спільним життям, якщо різниця у віці не перевищувала трьох років. Ідеальною можна вважати різницю до цього показника або взагалі відсутність такої.

Що заважає парам із великою різницею у віці

Один із авторів дослідження, експерт із відносин Дженна Берч, вважає, що парам, де один із партнерів істотно старший за інший, буває складно знайти спільні точки дотику через різницю поколінь. У чоловіка та дружини можуть бути різні соціальні установки, інтереси та кардинально протилежні погляди на стосунки.

Особливо важко доводиться тоді, коли в життя подружжя вриваються неприємності, проблеми з фінансами та здоров'ям старшого з подружжя.

Звичайно, це не означає, що пари з великою різницею у віці зовсім не бувають щасливі. Все залежить від людей. Якщо пара має спільні інтереси та прагнення, і навіть відмінності, які допомагають гармонійно доповнювати одне одного, вона цілком може довести, що вік щастю не перешкода.

Які питання потрібно поставити один одному перед початком серйозних стосунків

Які життєві цілі ви ставите перед собою? Це дуже важливо, тому що визначає, куди ви рухатиметеся протягом сімейного життя, чи хочете розвивати кар'єру, мати дітей, свій будинок чи квартиру та багато іншого. Чи є у вас спільні інтереси? Якщо точок дотику зовсім мало, то в майбутньому їх стане ще менше, коли перші почуття згаснуть. Дуже важливо мати спільні хобі чи захоплення. Які цінності у вас? Спочатку може здаватися, що любов перекриє всі розбіжності, але це не так. Щаслива родина – це велика праця. Краще одразу обговорити всі гострі теми, погляди на життя, стосунки, релігію, політику тощо. Чи готові ви йти на компроміси? Це особливо важливо, коли один із партнерів значно старший за іншого.

У будь-якому випадку, якщо чоловік і жінка справді хочуть бути разом, то їм не завадять жодні забобони та статистика. Головне, бути відкритими та чесними один з одним, не замикатися у собі та обговорювати будь-яку проблему. Тоді стосунки радуватимуть, якою б не була різниця у віці.



