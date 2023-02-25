25.02.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Яка ситуація на ринку праці в Харківській області

Рівень конкуренції на одне вакантне місце залишається високим.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну службу зайнятості.

Порівняно з січнем минулого року кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 30%.

Протягом січня 2023 року послугами служби зайнятості скористалися 17,5 тисячі громадян, з них 16,5 мали статус безробітного. За сприяння служби зайнятості роботу отримали 849 осіб, з них 579 - офіційно мали статус безробітного.

На початок лютого поточного року мали намір працювати та шукали роботу за сприяння Харківської обласної служби зайнятості майже 13 тисяч безробітних. Ця кількість становить 63% довоєнного

рівня.

Кількість актуальних вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, склала 912 одиниць. Конкуренція на вакансію залишається високою. На одне вільне робоче місце, в середньому по області, претендують 14 безробітних.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.



