Комунальники Харкова усувають 14 аварій на водогонах

Протягом п’ятниці, 24 лютого, в планах робітників бригад аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» усунення 14 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
Як повідомили РЕДПОСТ у КП «Харківводоканал», значний обсяг ремонтних робіт заплановано у Шевченківському, Київському, Основ'янському та Салтівському районах.
Напередодні аварійники ліквідували п'ять пошкоджень на ділянках трубопроводів, і упорядкували 10 оглядових колодязів. Зокрема, у Шевченківському районі оперативно усунуто пошкодження на ділянці магістралі діаметром 200 мм на вулиці Архітекторів.
«Негайно відреагували на аварію на трубопроводі. Виявивши пошкодження, одразу ж розпочали ремонт. Відновлювальні роботи провели без відключення харків'ян від водопостачання. Також на вулиці Армійській, у приватному секторі, капітально відремонтували оглядовий колодязь», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.
Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Мешканців прсять для економії часу ремонтних бригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
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