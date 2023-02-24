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24.02.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали місто Куп'янськ

Правоохоронці задокументували черговий злочин держави-агресорки.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, в ніч з 23 на 24 лютого представники зс рф обстрілювали місто Куп’янськ. Окупанти застосовували РСЗВ та ракети типу С-300.
 
Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, автостоянка та гаражі. Дані про постраждалих осіб наразі уточнюються.
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушень та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 23 по 24 лютого 2023 року зафіксовано чотири пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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