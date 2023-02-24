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24.02.2023  13:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині правоохоронці знайшли 21 катівню

Окупанти облаштовували катівні на території Харківської області.

катівня
 
Про це повідомив 24 лютого під час брифінгу керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.
 
Олександр Фільчаков зазначив, що катівні окупанти облаштували у різних населених пунктах області:у Куп’янському районі – 9, Ізюмському – 7, Дергачівському – 4 та Чугуївському – 1.
 
Правоохоронцями було встановлено 112 осіб, які пройшли через тортури окупантів, 8 із яких загинули.
 
До сьогодні знаходяться факти примусового утримання українців та тортур російськими військовими та представниками незаконних збройних формувань «лнр» та «днр».
 
 «Найбільшою за кількістю осіб, що незаконно утримувались та піддавались там катуванню, є катівня, яка знаходилась у приміщеннях Вовчанського агрегатного заводу у Чугуївському районі»,- повідомив Олександр Фільчаков.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстрілювали місто Куп'янськ.
 

Источник:   Олександр Фільчаков
 Тэги:  агрессия россии, харків
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