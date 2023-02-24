24.02.2023 14:01 Рита Парфенова

Скільки у Харкові коштують продукти до посту

З 27 лютого у православних та греко-католиків починається Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Зазвичай, у піст вживають у їжу крупи, овочі та фрукти.





Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, в торгових мережах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент таких товарів.



Короткий огляд цін на постні продукти у супермаркетах:

картопля - в середньому 8,7 грн/кг,

морква – 31,4 грн/кг,

капуста білокачанна – 14,3 грн/кг,

гриби печериці – 99,8 грн/кг,

яблука – 20,1 грн/кг,

банани – 72,2 грн/кг,

крупа гречана – 66,5 грн/кг,

рис довгозернистий – 68,4 грн/кг.

На товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки у Харкові коштують продукти до Масляної.



