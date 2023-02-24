    
Главная Новини Харкова Економіка та промисловість Скільки у Харкові коштують продукти до посту
24.02.2023  14:01   Рита Парфенова

Скільки у Харкові коштують продукти до посту

З 27 лютого у православних та греко-католиків починається Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Зазвичай, у піст вживають у їжу крупи, овочі та фрукти.

продукти до посту

Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, в торгових мережах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент таких товарів.   

Короткий огляд цін на постні продукти у супермаркетах:

  • картопля - в середньому 8,7 грн/кг,
  • морква – 31,4 грн/кг,
  • капуста білокачанна – 14,3 грн/кг,
  • гриби печериці – 99,8 грн/кг,
  • яблука – 20,1 грн/кг,
  • банани – 72,2 грн/кг,
  • крупа гречана – 66,5 грн/кг,
  • рис довгозернистий – 68,4 грн/кг.  

На товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки у Харкові коштують продукти до Масляної.


Источник:   ХМР
 Тэги:  ціни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Економіка та промисловість В Україні зростуть таріфи на електрику 17.02 Економіка та промисловість Масляна: скільки у Харькові коштують продукти до свята 15.02 Суспільство Безпека під час ожеледиці: скільки коштують льодоходи у Харкові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 