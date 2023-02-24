Скільки у Харкові коштують продукти до посту

З 27 лютого у православних та греко-католиків починається Великий піст, який триватиме до 15 квітня. Зазвичай, у піст вживають у їжу крупи, овочі та фрукти.
Як повідомили РЕДПОСТ в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, в торгових мережах та на ринках Харкова представлений широкий асортимент таких товарів.
Короткий огляд цін на постні продукти у супермаркетах:
На товари власних торгових марок супермаркетів ціни зазвичай нижчі.
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки у Харкові коштують продукти до Масляної.
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Навіть якщо вам здається, що все під контролем, ухвалення важливих рішень краще відкласти на потім. Сьогодні є ризик зробити чимало помилок.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України
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