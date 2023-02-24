24.02.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Підрозділи ДСНС за рік врятували з-під завалів 308 людей

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

Під час брифінгу, що пройшов 24 лютого, начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що загалом з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, підрозділи ДСНС здійснили біля 10200 бойових виїздів, ліквідували близько 2200 пожеж, пов'язаних з обстрілами, врятували з-під завалів 308 людей.

На 317 зруйнованих об’єктах провели аварійно-рятувальні роботи, знешкодили понад 58000 ворожих боєприпасів.

Весь час на окупованих територіях продовжували працювати рятувальники 14 пожежно-рятувальних частин. Ніхто з них не зрадив присязі. Хоча деякі пройшли пекло ворожих катівень.

«Я пишаюсь своїми людьми, вони з честю виконують свій обов’язок, залишаються вірними українському народові», - зауважив Олександр Волобуєв.



