17.02.2023 13:00 Рита Парфенова

Масляна: скільки у Харькові коштують продукти до свята

З 20 по 26 лютого в Україні триватиме Масляний тиждень. Традиційно в ці дні прийнято пекти млинці.

Як поінформували РЕДПОСТ у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, основні інгредієнти для млинців можна придбати в харківських супермаркетах, невеликих продуктових крамницях та на ринках.



Середні ціни на основні продукти:

борошно – 21 грн/кг,

молоко ультрапастеризоване - 35 грн/0,9 л,

соняшникова олія - 40 грн/0,5 л,

цукор - 35 грн/кг,

яйця - 65 грн/10 шт.

Готові суміші для випікання млинців (ТМ «Сто пудів», ТМ «Хуторок») коштують у середньому 35 грн/0,5 кг.



Також у магазинах Харкова можна придбати заморожені млинці з різними начинками. Наприклад, у магазині напівфабрикатів «Галя балувана» заморожені млинці з м’ясом коштують 95 грн/6 шт., з сиром - 86 грн/7 шт., з маком та вишнею - 87 грн/7 шт.



У супермаркеті «Рост» заморожені млинці коштують від 40 до 56 грн (320 г), в «АТБ маркет» - 46,5 грн (370 г).



Раніше РЕДПОСТ писав, що на думку аналітиків Інституту аграрної економіки, ціни на яйця в Україні у первому півріччі не знизяться.



