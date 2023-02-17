Масляна: скільки у Харькові коштують продукти до свята

З 20 по 26 лютого в Україні триватиме Масляний тиждень. Традиційно в ці дні прийнято пекти млинці.
Як поінформували РЕДПОСТ у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, основні інгредієнти для млинців можна придбати в харківських супермаркетах, невеликих продуктових крамницях та на ринках.
Середні ціни на основні продукти:
Готові суміші для випікання млинців (ТМ «Сто пудів», ТМ «Хуторок») коштують у середньому 35 грн/0,5 кг.
Також у магазинах Харкова можна придбати заморожені млинці з різними начинками. Наприклад, у магазині напівфабрикатів «Галя балувана» заморожені млинці з м’ясом коштують 95 грн/6 шт., з сиром - 86 грн/7 шт., з маком та вишнею - 87 грн/7 шт.
У супермаркеті «Рост» заморожені млинці коштують від 40 до 56 грн (320 г), в «АТБ маркет» - 46,5 грн (370 г).
Раніше РЕДПОСТ писав, що на думку аналітиків Інституту аграрної економіки, ціни на яйця в Україні у первому півріччі не знизяться.
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