17.02.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

«Це харківська ментальність»: Ігор Терехов розповів, як проходила евакуація населення з міста

Багато людей, незважаючи на обстріл, вважали, що не потрібно евакуюватися.

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі радіо «Накіпело» розповів, як відбувалася евакуація городян на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, передає РЕДПОСТ.

Мер міста зазначив, що коли відбувалася евакуація з житлових районів, які з великою інтенсивністю зазнавали ворожих обстрілів, багато харків'ян не хотіли евакуюватися.

«Я пам'ятаю, коли ми евакуювали людей із Північної Салтівки, Жуковського, П'ятихаток, Рогані. Дуже багато людей, незважаючи на обстріли, не вважали за потрібне евакуюватися. Це харківська ментальність, я так гадаю. Люди прив'язані до своїх будинків, до свого міста», - зазначив Ігор Терехов.

Водночас він наголосив, що коли є небезпека - необхідно евакуюватися, перебувати в бомбосховищі, у безпечному місці.

Також Ігор Терехов розповів про харків'ян, які в перші дні через обстріли окупантів були змушені перебувати в метро. За його словами, у перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну на станціях метрополітену було близько 150 тисяч людей.

«Люди з першого дня були розгублені, бо вони не розуміли, що робити. У перші дні на всіх станціях метро було близько 150 тисяч людей. Люди евакуювалися на залізничний вокзал тунелями метрополітену, оскільки були дуже налякані і не могли через це вийти назовні. Йшли потоки людей із дітьми. Гуманітарну допомогу ми тоді теж розвозили станціями метро», - згадує Харківський міський голова.



