Про відновлення пам'яток архітектури у Харкові розповів Ігор Терехов

Частину будинків, які є пам’ятками архитектури, включили в план відбудови міста.
«Є певний документооборот, потрібно отримати узгодження, щоби приступити для ремонту того чи іншого будинку, коли він є пам'яткою архітектури. Є погодження, які ми отримуємо. Є погодження, які ми зараз не отримаємо: бо експертні висновки — це процес, яким може затягнутися, і тоді ми консервуємо ці будинки», – зазначив Ігор Терехов.
Раніше РЕДПОСТ писав, , що у Харкові не будіть збавляти темпів відновлення міста після обстрілів.
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