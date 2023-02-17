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17.02.2023  12:01   Рита Парфенова

Про відновлення пам'яток архітектури у Харкові розповів Ігор Терехов

Частину будинків, які є пам’ятками архитектури, включили в план відбудови міста.

Харків
 
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в ефірі радіо «Накипіло», передає РЕДПОСТ.
 
Міський голова повідомив про результати розмови з керівником новоствореного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафою Найємом.

«Ми домовилися, що у пріоритеті – Харків. Він зараз шукає гроші міжнародних фінансових установ, і частину будинків ми вже включили в план відбудови міста. Це стосується пам'яток архітектури», – розповів він.
 
Також мер Харкова, пояснив, чоту одні будинки ремонтують, а інші консервують.

«Є певний документооборот, потрібно отримати узгодження, щоби приступити для ремонту того чи іншого будинку, коли він є пам'яткою архітектури. Є погодження, які ми отримуємо. Є погодження, які ми зараз не отримаємо: бо експертні висновки — це процес, яким може затягнутися, і тоді ми консервуємо ці будинки», – зазначив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, , що у Харкові не будіть збавляти темпів відновлення міста після обстрілів.


Источник:   Накипіло
 Тэги:  ігор терехов, харків
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