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17.02.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

«Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла

Новий графік відключення світла у Харкові та області діятиме з 20 лютого.

відключення світла
 
Про це повідомила речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко, передає РЕДПОСТ.
 
Марина Шевченко наголосила, що оновлений графік погодинного відключення світла у Харківській області діятиме з 20 по 26 лютого.
 
У графіку, як і раніше є 12 черг відключення світла, проте їх оновили:
 
  • 1 черга 14:00 — 17:00;
  • 2 черга 15:00 — 18:00;
  • 3 черга 17:00 — 20:00;
  • 4 черга 18:00 — 21:00;
  • 5 черга 19:00 — 22:00;
  • 6 черга 07:00 — 10:00;
  • 7 черга 08:00 — 11:00;
  • 8 черга 09:00 — 12:00;
  • 9 черга 10:00 — 13:00;
  • 10 черга 11:00 — 14:00;
  • 11 черга 12:00 — 15:00;
  • 12 черга 13:00 — 16:00.
Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про відключення світла 17 лютого у Харкові розповіли в Укренерго.
 

Источник:   Марина Шевченко
 Тэги:  жкг, харків, відключення світла
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