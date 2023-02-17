17.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

«Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла

Новий графік відключення світла у Харкові та області діятиме з 20 лютого.

Про це повідомила речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко, передає РЕДПОСТ.

Марина Шевченко наголосила, що оновлений графік погодинного відключення світла у Харківській області діятиме з 20 по 26 лютого.

У графіку, як і раніше є 12 черг відключення світла, проте їх оновили:

1 черга 14:00 — 17:00;

2 черга 15:00 — 18:00;

3 черга 17:00 — 20:00;

4 черга 18:00 — 21:00;

5 черга 19:00 — 22:00;

6 черга 07:00 — 10:00;

7 черга 08:00 — 11:00;

8 черга 09:00 — 12:00;

9 черга 10:00 — 13:00;

10 черга 11:00 — 14:00;

11 черга 12:00 — 15:00;

12 черга 13:00 — 16:00.

Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.



