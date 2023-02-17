17.02.2023 13:15 Віталій Хінєвіч
«Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла
Новий графік відключення світла у Харкові та області діятиме з 20 лютого.
Про це повідомила речниця "Харківобленерго" Марина Шевченко, передає РЕДПОСТ.
Марина Шевченко наголосила, що оновлений графік погодинного відключення світла у Харківській області діятиме з 20 по 26 лютого.
У графіку, як і раніше є 12 черг відключення світла, проте їх оновили:
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1 черга 14:00 — 17:00;
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2 черга 15:00 — 18:00;
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3 черга 17:00 — 20:00;
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4 черга 18:00 — 21:00;
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5 черга 19:00 — 22:00;
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6 черга 07:00 — 10:00;
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7 черга 08:00 — 11:00;
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8 черга 09:00 — 12:00;
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9 черга 10:00 — 13:00;
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10 черга 11:00 — 14:00;
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11 черга 12:00 — 15:00;
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12 черга 13:00 — 16:00.
Ознайомитись з повним графіком погодинних відключень світла можна, перейшовши за посиланням.
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