17.02.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові підлітки біля торгового центру розпивали спиртні напої

Правоохоронці помітили як дві дівчинки та хлопчик розпивають слабоалкогольні напої.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

У Київському районі Харкова хлопець та дві дівчини розпивали слабоалкогольні напої біля торговельного центру.

Працівники поліції провели з неповнолітніми профілактичну бесіду.

Стосовно 16-річної дівчинки склали адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Батьків 14-річного хлопця та 13-річної дівчинки поліцейські притягнули до відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині підприємиця очолила медичну службу при окупантах.



