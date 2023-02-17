17.02.2023 13:42 Рита Парфенова

Керівниця агропідприємства на Харківщині будувала бізнес з окупантами

У Куп’янському районі викрито ще одну жінку, яка співпрацювала з представниками зс рф.

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, під час окупації Куп’янського району 56-річна заступниця директора підприємства, яке спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, побудувала тісні зв’язки з керівною ланкою представників рф.



Від так званої «Временной гражданской администрации Харьковской области» жінка отримала «патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения» зі специфікацією «оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных». П’ять відсотків від прибутку, отриманого через реалізацію продукції, «підприємиця» віддавала представникам зс рф.



Крім того, підозрювана надала окупантам територію складів, розташованих у с. Тищенівка, для розміщення техніки військовослужбовців країни-агресорки.



Жінці повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). Її затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чекає на суд жінка, яка закликлала підтримувати грошима окупантів.



