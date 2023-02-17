17.02.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова комунальники перекладають мережі водовідведення

До обстеження мереж залучили спеціалістів лабораторії телевізійного контролю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Бригади комплексу «Харківводовідведення» закінчили перекладання 54 метрів мереж водовідведення по проспекту Людвіга Свободи у Шевченківському районі.

Начальник районної експлуатаційної ділянки Віталій Силенко розповів, що за цією адресою завершили перекладку 54 м інтервалу трубопроводу водовідведення та відновили два оглядові колодязі. А всього з початку року оновили 70 м трубопроводів.

«Ця мережа – важлива комунікація для комфортного проживання мешканців, вона приймає стоки від багатьох багатоквартирних будинків та об'єктів соціальної інфраструктури Олексіївського житлового масиву. Перший етап робіт закінчили, провели засипку. Перекладали разом із майстрами аварійно-відновлювальної служби та ділянки ремонту мереж каналізації нашого комплексу.

Ремонт проходив у скрутних умовах – глибина залягання трубопроводу чотири метри, а також великий обсяг земляних робіт провели вручну. Відповідно ускладнилися методи проведення та тривалість виконання. Традиційно роботи виконувались без відключення послуг споживачам», - зазначив Віталій Силенко.

За його словами, цей каналізаційний трубопровід експлуатується з 1961 року і, звісно, давно вичерпав свій ресурс. Планується подальший етап реконструкції та продовження заміни наступної ділянки цього технічно зношеного колектора. До обстеження залучили спеціалістів лабораторії телевізійного контролю.

«Незважаючи на складнощі воєнного часу, не припиняємо відповідально обслуговувати системи водовідведення. На вулицях району триває планове прочищення каналізаційних мереж у різний спосіб, зокрема, минулого року прочистили понад 111 км стокових комунікацій, з відновленням 22 оглядових колодязів.

Також переклали 160 метрів колекторів. У поточному році роботи продовжуються, вже прочистили 23 км стоків і упорядкували 13 оглядових колодязів. Оперативно локалізували та усунули чотири аварійні ситуації на трубопроводах», - наголосив начальник Шевченківської районної експлуатаційної ділянки.



