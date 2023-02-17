17.02.2023 14:01 Рита Парфенова

Рівень радіації у Харкові та області на 17 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 17 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

по місту Харкову 0,11 мкЗв/год

Помірки – 0,11 мкЗв/год;

вул. Северина Потоцького – 0,11 мкЗв/год

по Харківській області – 0,11 – 0,14 мкЗв/год

м. Балаклія – 0,11 мкЗв/год;

м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;

м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;

м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;

м. Куп’янськ – 0,11 мкЗв/год;

м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;

м. Лозова – 0,14 мкЗв/год;

м. Чугуїв – 0,11 мкЗв/год;

смт Великий Бурлук – 0,14 мкЗв/год.

смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;

смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;

смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;

с. Покотилівка – 0,11 мкЗв/год.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 16 лютого.



