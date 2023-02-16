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16.02.2023  13:43   Рита Парфенова

На Харківщині підприємиця очолила медичну службу при окупантах

Жінка, яка в роздріб торгувала в фармпрепаратами, організовувала роботу «медслужби» в окупованій Балаклії.

На Харківщині викрито колаборантку, яка з підприємиці стала «начальником медичної служби» при окупантах

Як повідомили  РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, 53-річна підприємиця з Балаклеї, бізнес якої був пов’язаний з роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району вступила у змову з представниками зс рф.

Жінка обійняла посаду так званого «начальника медслужбы Балаклейского территориального управления» при окупаційній адміністрації. В її обов’язки входила організація роботи так званої «медслужбы» — жінка сама проводила наради з підлеглими, надавала вказівки працівникам, приймала на роботу співробітників, організовувала фінансування лікарень та видачу заробітної плати у російських рублях.

Зараз жінці повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваній загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, харьков, агрессия россии
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