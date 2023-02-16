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16.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова комунальники оперативно ремонтують водопровідні мережі

Бригади комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно ліквідували аварійні ситуації у приватному секторі на ділянках магістралей діаметром 100 та 200 мм на вулиці Маковського та провулку Маргариновому.

Харківські комунальники
 
«Досвідченими ремонтниками оперативно було проведено низку заходів щодо усунення пошкоджень на вищевказаних трубопроводах. Відновлення магістралей провели без відключення споживачів від водопостачання, щоб мешканці приватного сектору не мали дискомфорту. Після завершення робіт обов'язково впорядкували території.
 
Також капітально відремонтували дві водорозбірні колонки», - начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Новобаварського району Євгеній Сальков.
 
У середу, бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» було ліквідовано 7 аварійних ситуацій на міських трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 13 оглядових колодязів. Сьогодні заплановано проведення ремонтних робіт на 8 пошкоджених ділянках водоводів.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що частина Київського району залишиться без водопостачання.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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