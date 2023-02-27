27.02.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік із підвалів будинків крав лічильники

Крадіжки обладнання були скоєні у вересні-жовтні минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що напередодні опалювального сезону чоловік проникав у підвали житлових будинків.

У них він чинив крадіжки лічильників теплової енергії та вимірювачів тиску води. Дії зловмисника могли залишити мешканців будинків без комунікацій.

Після скоєння крадіжки громадянин розбирав на деталі накрадене і відносив це на металобрухт.

Нараховано 30 епізодів злочинної діяльності обвинуваченого. Загальна сума збитків складає понад 120 тисяч гривень. Наразі 21-річний чоловік перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що дільнічому інспектору при російських окупантах на Харківщині загрожує до 15 років за гратами.



