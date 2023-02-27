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27.02.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік із підвалів будинків крав лічильники

Крадіжки обладнання були скоєні у вересні-жовтні минулого року.

злодій
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що напередодні опалювального сезону чоловік проникав у підвали житлових будинків.
 
У них він чинив крадіжки лічильників теплової енергії та вимірювачів тиску води. Дії зловмисника могли залишити мешканців будинків без комунікацій.
 
Після скоєння крадіжки громадянин розбирав на деталі накрадене і відносив це на металобрухт. 
 
Нараховано 30 епізодів злочинної діяльності обвинуваченого. Загальна сума збитків складає понад 120 тисяч гривень. Наразі 21-річний чоловік перебуває під вартою. 
 
Досудове розслідування проводив СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дільнічому інспектору при російських окупантах на Харківщині загрожує до 15 років за гратами.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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