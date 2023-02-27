27.02.2023 12:01 Рита Парфенова

Дільнічому інспектору при російських окупантах на Харківщині загрожує до 15 років за гратами

Колаборант, який під час окупації Куп’янська працелавштувався до псевдополіції, чекає на рішення суду під вартою.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, з березня минулого року чоловік добровільно пішов працювати у фейковий правоохоронний орган у Куп‘янську.



Так, колаборант присягнув на вірність державі-агресору та обійняв псевдопосаду «дільничного інспектора» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».



Свої «обов‘язки» псевдоправоохоронець виконував до вересня, а потім переховувався від відповідальності у селі Нечволодівка Куп‘янського району. 16 січня 2023 року правоохоронці затримали його.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 53-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.











