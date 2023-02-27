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27.02.2023  11:45   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Рятувальники деблокували тіло загиблого у дорожньо-транспортній пригоді.

ДТП Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 27 лютого о 9:17 рятувальники отримали інформацію про ДТП за участю легкового авто Opel Astra» на трасі Харків - Київ - Довжанський.
 
Водій автомобіля не впорався з керуванням з'їхав із дорожнього полотна та зіткнувся з бетонною опорою.
 
На місце події негайно виїхали бійці 48-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ.
 
Рятувальники за допомогою спеціального обладнання здійснили деблокування тіла загиблого з автомобіля.
 
Деталі ДТП встановлюватимуть правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що водій автомобіля «ВАЗ» виїжджав із двору заднім ходом та скоїв наїзд на пішохода. Його затягнуло авто.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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