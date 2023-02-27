27.02.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Рятувальники деблокували тіло загиблого у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 27 лютого о 9:17 рятувальники отримали інформацію про ДТП за участю легкового авто Opel Astra» на трасі Харків - Київ - Довжанський.

Водій автомобіля не впорався з керуванням з'їхав із дорожнього полотна та зіткнувся з бетонною опорою.

На місце події негайно виїхали бійці 48-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Люботин та аварійно-рятувальний автомобіль САРМ.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання здійснили деблокування тіла загиблого з автомобіля.

Деталі ДТП встановлюватимуть правоохоронці.



