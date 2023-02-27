27.02.2023 12:28 Рита Парфенова

Харків’яни проголосували за переіменування російських топонімів: результати опросу

Харківська міська рада провела опитуання щодо перейменування топонімів, пов'язаних з російською федерацією.



Фото з відкритих джерел

Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, пропозицію про перейменування топонімів підтримали від 77,2% до 89,4% учасників громадського опитування.



З тих, хто взяв участь в опитуванні, 96,4% прописані у Харкові, а 3,6% зареєстровані як ВПО. Більшість з них - громадяни віком від 25 до 44 років.



Нагадаємо, що планується перейменувати вісімнадцять вулиць, а ще один топонім, вул. Кремлівську, взагалі прибрати з карти, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації. Пропозиції розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв, що міська комісія з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища також одноголосно підтримала перейменування. Остаточне рішення мають ухвалити на сесії Харківської міської ради.



Робота зі зміни назв топонімів, пов’язних з рф, триватиме і надалі з урахуванням думки громадськості.



