22.02.2023 19:00 Дмитро Колонєй

У Харкові перейменували майже два десятки топонімів, пов’язаних з РФ

Рішення було підтримане Міською комісією з питань топоніміки Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, комісією одноголосно підтримано перейменування 18 топонімів, пов’язаних з Російською Федерацією. Тринадцяти з вісімнадцяти вулиць планують повернути історичні назви. Ще один топонім, вул. Кремлівську, взагалі викреслили зі списку, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації.

Пропозиції щодо перейменування розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради.

Як зазначив головуючий на засіданні перший заступник міського голови Олександр Новак, за дорученням міського голови ще триває громадське обговорення щодо перейменування. Близько 80% учасників опитування підтримують запропоновані назви. Всі об’єкти, які пов’язані з Росією та російською агресією, мають бути ліквідовані. Необхідно перейменувати сотні об’єктів. Робота набирає обертів, і головне - враховувати думку харків’ян, пропозиції, які надходять від них, громадськості, науковців і всіх зацікавлених у цьому питанні.

Начальник відділу з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Роман Кравченко зазначив, що перейменування топонімів триватиме на основі ключових принципів - дерусифікації та декомунізації, повернення історичних назв топонімів та формування топонімічних ансамблів.

Остаточне рішення мають ухвалити на сесії Харківської міської ради.



