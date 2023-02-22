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22.02.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли Харків та безуспішно наступали на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли ракетами Харків та безуспішно наступали на Харківщині окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині ворог зосереджує зусилля  на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких - по місту Харкову.
 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ,  Бударки, Амбарне та Бологівка. 
  • На Куп’янському напрямку ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони 4 населених пунктів Харківщини Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупантами були обстріляні понад 30 селищ Харківщини.
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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