22.02.2023 18:31 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли Харків та безуспішно наступали на Харківщині
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, на Харківщині ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку, збільшує чисельність особового складу. Протягом доби противник завдав 9 ракетних, 4 з яких - по місту Харкову.
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Тимофіївка, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне та Бологівка.
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На Куп’янському напрямку ворог провів декілька безуспішних наступальних дій. Також здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи в районі Фиголівки. Обстріляв з артилерії райони 4 населених пунктів Харківщини Кам’янка, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області.
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